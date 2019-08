Mit lebendigem Tischkicker

Speyer.Zum Woogbachfest am Jugendcafé Speyer-West wird am Samstag, 17. August, eingeladen. Die Veranstaltung wird vom Verein Jugendkultur in Zusammenarbeit mit dem Jugendcafé durchgeführt. Der Verein lädt dabei zum Human-Table-Soccer Turnier ein.

Am 24. Mai 2003 wurde das Jugendcafé im Woogbachtal eröffnet. Heute, 16 Jahre später, ist es immer noch wichtige Anlaufstelle für Jugendliche in West. Beginn ist um 12 Uhr, Eröffnung um 13 Uhr und das Soccer-Turnier steigt von 13 bis 19 Uhr. Human-Table-Soccer funktioniert wie Tischfußball, nur in Lebensgröße und mit echten Spielern, die im Feld stehen und wie beim Tischkicker an Stangen fixiert sind.

Beide Mannschaften haben nur ein Ziel: das gegnerische Tor. Das ist gar nicht so einfach, denn jeder Spieler kann sich nur im Team gemeinsam nach links oder rechts bewegen. Also entweder alle oder keiner – und das verspricht eine Bewährungsprobe für die Lachmuskeln aller Spieler und Zuschauer zu werden. Im lustigen Wettkampf versuchen hier über zehn Mannschaften den Pokal zu erringen. Essen, Getränke, Kaffee und Kuchen gibt’s zu kleinen Preisen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 17.08.2019