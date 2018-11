Mit Märchenprinzessin und Vorlesestübchen

Speyer.Glanzpunkte der Adventszeit und des Speyerer Weihnachtsmarktes sind seit über 20 Jahren die beiden Musik-Feuerwerke „Altpörtel in Flammen“. Stadt Speyer, Schaustellerverband und Beschicker von Weihnachts- und Neujahrsmarktes . Diese sind in diesem Jahr für Dienstag, 4. und Mittwoch, 12. Dezember. Gezündet wird der Publikumsmagnet jeweils um 19.30 Uhr.

Eröffnen wird den Weihnachtsmarkt zwischen Alter Münze und Dom am Montag, 26. November, Beigeordnete Stefanie Seiler um 18 Uhr. Sie stellte gestern zusammen mit Marktmeisterin Eva Wöhlert in einer Pressekonferenz das weitgehend unveränderte, bewährte Programm vor. Für viel Leben wird auch wieder auf dem Platz am Altpörtel die Schlittschuhbahn sorgen. Umkleidetrakt, Kinderkarussell, Verzehr- und Verkaufsstände gruppieren sich rund um die 20 mal zehn Meter große Kunsteisbahn, die täglich von 11 bis 21 Uhr geöffnet ist. Anfängern helfen Pinguinen und Eisbären auf die Kufen.

Für den Hauptmarkt im Herzen der Maximilianstraße sind 50 Stände zugelassen. Zu 31 Verkauf- und 17 Verzehrständen kommen Karussell und Kinderbackstube hinzu. In der Backstube auf dem Geschirrplätzel leitet der Kinderschutzbund täglich von 15 bis 19 Uhr zum Plätzchenbacken an. Neu im Programm verankert ist für die Zeit nach den Feiertagen (vom 28. Dezember bis 6. Januar), dass sich die Backstube in ein Vorlesestübchen verwandelt und Ehrenamtliche sowie Speyerer Prominente um 15 Uhr für Kinder von vier bis sechs Jahre und um 16 Uhr für Kinder von sechs bis acht Jahre lesen werden. Auf den Besuch einer Märchenprinzessin dürfen sich die kleinen Besucher an Montagen zwischen 16 und 19 Uhr freuen. Donnerstags dreht sie von 16 bis 19 Uhr auf der Schlittschuhbahn mit den Kindern einige Runden. Am Nikolaustag, 6. Dezember, verteilt der Weihnachtsmann ab 16 Uhr Kleinigkeiten.

Unikate präsentierten

Im Kulturhof und im Rathaus-Innenhof präsentieren auch in diesem Jahr wieder Kunsthandwerker ihre Unikate aus Edelmetall, Holz, Keramik, Textil und Papier. Eröffnen wird der Kunsthandwerkermarkt (freitags 16 bis 20 Uhr, samstags und sonntags 11 bis 20 Uhr) durch die Beigeordnete und künftige Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler am Freitag, 30. November, um 18 Uhr, lautstark unterstützt von der MarchingBones Jazzband der Städtischen Musikschule.

Speyers Partnerstädte Ravenna, Chartres,, Kursk, Gnesen und Yavne sowie der Freundeskreis Ruanda erfreuen die Besucher an Wochenenden im Historischen Rathaus mit kulinarischen Spezialitäten und kulturellen Beiträgen.

An den Adventswochenenden werden jeweils um 18 Uhr im Historischen Ratssaal kulturelle Adventslichter „gezündet“. Kulturschaffende beschenken die Besucher mit musikalischen Verschnaufpausen in der Adventszeit. Mit dabei sein werden unter anderen Jazzsängerin Miriam Ast, die preisgekrönte Liedermacherin Nora Beisel, Flötistin Rabea Michler und Musikschulchef Bernhard Sperrfechter.

