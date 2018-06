Anzeige

Speyer.Das fünfte Konzert beim „Orgelzyklus im Dom zu Speyer“ bestreitet am Samstag, 23. Juni, der aus Salzburg kommende Domorganist Prof. Heribert Metzger. Der um 19.30 Uhr beginnende Abend trägt den Titel „Orgelmusik aus dem alten und dem gegenwärtigen Österreich“.

Der am Salzburger Mozarteum lehrende Orgelprofessor eröffnet das Konzert an der Chororgel mit Werken von Steffano Bernardi und Carl van der Hoeven. Danach erklingt die Hauptorgel mit der feierlichen Toccata septima von Georg Muffat. Es würde fast an musikalische Verleumdung grenzen, wenn der Salzburger Domorganist keine Musik von Wolfgang Amadeus Mozart im Gepäck hätte. Somit erklingen aus der Feder des Wunderknaben „Ein Orgel Stück für eine Uhr“ sowie das Adagio in C für Glasharmonika. Weitere Werke von Felice Moretti und dem Orgeltitan Franz Schmidt führen hin zum großen Finale mit der Partita über „Unüberwindlich starker Held, Sankt Michael“ von Johann Nepomuk David.

Mehrfach ausgezeichnet

Heribert Metzger erhielt seine Ausbildung im Fach Orgel bei Alois Forer an der Musikhochschule Wien; an den Universitäten Wien und Salzburg studierte er Musikwissenschaft und Kunstgeschichte und promo–vierte 1985 bei Walter Gerstenberg an der Uni Salzburg. Bei internationalen Orgelwettbewerben ausgezeichnet (1. Preis beim Johann-Sebastian-Bach-Wettbewerb Leipzig 1972), übt Metzger eine rege Konzerttätigkeit aus, die ihn in viele Länder Europas, nach Kanada, nach Südkorea und in das Sultanat Oman führte. Um 18.45 Uhr startet das von Domorganist Markus Eichenlaub und Journalist Dr. Klaus Gaßner moderierte „Praeludium“ – ein 30-minütiges offenes Gespräch. is