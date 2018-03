Anzeige

Premiere in Petschengasse

An sein erstes Projekt erinnert sich der scheidende Gewo-Geschäftsführer noch sehr gut: Als in der Petschengasse ein Mehrfamilienhaus für Beamte des Bundesgrenzschutzes gebaut werden sollte, sorgte Böhmer durch eine Änderung der Finanzierungs-Richtlinien für eine Absicherung der Investition. Das stellte sich im Nachhinein als Glücksgriff heraus, da der Bundesgrenzschutz nicht, wie angedacht, nach Speyer umzog.

Hinzu kam, dass Böhmer erstmals mit Denkmalpfleger Dr. Heinz-Josef Engels Bekanntschaft machte. Auf die in diesem Gelände am Nonnenbach gefundenen Stadtmauerreste mit den im Untergrund schlummernden Überbleibseln des Judenturms weist seitdem eine Hinweistafel hin, was Böhmer als Auflage des Landesamtes für Bodendenkmalpflege akzeptiert hatte.

Um sich ein Bild von der Domstadt machen zu können, hat der Neustadter zunächst „das Speyerer Einbahnstraßensystem erlaufen und Hinterhöfe erkundet“. Mit Böhmers Vorstellungen war die Stadtspitze nicht immer vorbehaltlos einverstanden. So konnte der Gewo-Chef nur mit Engelszungen im Kulturhof einen „Betonklotz“ verhindern. Auch in den Baugebieten Schlachthof und im Konversion-Quartier Normand bewiesen Böhmer und seine 40 Mitarbeiter (plus je drei Auszubildende) ihre erbaulichen Qualitäten.

Zeichen setzte Böhmer mit dem ersten Soziale-Stadt-Projekt in Speyer-Nord, wo er sich für den Abriss zweier maroder Hochhäuser und den Bau von drei neuen Gebäuden mit insgesamt 36 barrierearmen und barrierefreien Wohnungen im Mehrgenerationenhaus einsetzte.

Mieten deutlich unter Durchschnitt

In Speyer-West wagte sich Böhmer mit dem kommunalen Wohnungsunternehmen 2012 auf komplettes Neuland und betreute nach dem Umbau des ehemaligen Pfarrzentrums St. Hedwig die dort integrierte Quartiersmensa. Um klarere Abrechnungen gewährleisten zu können, bewirkte Böhmer die Aufspaltung in Gewo Wohnen GmbH und eine Gewo Leben gGmbH, fortan für alle Posten rund ums Bewirtschaften maßgebend.

Zuletzt nutzte die Gewo ein Nachverdichtungsprojekt durch den Bau dreier Mehrfamilienhäuser in Speyer-West, was den Bestand um 36 barrierefreie Wohnungen auf 2725 Wohneinheiten erhöhte. In den drei Neubauten verlangt die Gewo mit 7,70 Euro die höchste Miete, die ansonsten im Schnitt bei einem Quadratmeterpreis von 5,30 Euro liegt. Was das wert ist, zeigt ein Blick in den Speyerer Mietspiegel, in dem der Durchschnittspreis bei 8,50 Euro angesiedelt ist.

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 22.02.2018