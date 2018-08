Mit religiösen Fragen durchs neue Schuljahr

Anzeige

Was ist guter Unterricht?

Den Start aller Veranstaltungen macht die Religionspädagogik: Bei einem großen Tag der Religionslehrer treffen diese am 24. August Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann zur Frage, was „guter Unterricht“ ist. Durch das gesamte Schuljahr stehen theologische und religiöse Themen zur Lehrerfortbildung an: Bilderbücher zu Fragen des Lebens, neue Methoden für den kompetenzorientierten Unterricht und entwicklungspsychologisch ausgerichtete Materialien wie „Hoffnungsspuren“ entdecken. Für alle Schularten bietet die Schulabteilung Jahrestagungen als Berufsgruppentreffen der katholischen Religionslehrer an.

Eine neue Kooperation ist mit den evangelischen Religionspädagogen im Aufbau zur „GodlyPlay“ Methode. Bereits jetzt ist auch eine Anmeldung zur Religionspädagogischen Woche in Frankreich möglich, in der sich die Teilnehmer intensiv auf die Psalmen einlassen.

Weitere Angebote bestehen in den Bereichen globales Lernen, wo man zur Fairtrade-Schule werden kann, in der allgemeinen Pädagogik zur respektvollen Auseinandersetzung mit Schülern und in der Medienethik zum Filmen und digitalen Unterrichten.

Die Schülerprojekte an außerschulischen Lernorten sind bereits Teil des bewährten Programms: Im Saar-Pfalz-Kreis können Schülergruppen das ehemalige Kloster Wörschweiler erleben.

An den Schülertagen sind Oberstufenschüler nach Speyer zu einem Tag „Meine Diözese“ eingeladen, für den Januar-Termin 2019 können Lehrer ihre Gruppen umgehend anmelden. zg

Info: Alle weiteren Informationen auf/www.bistum-speyer.de

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 04.08.2018