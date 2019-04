Mit Stadträtsel auf Entdeckungstour

Speyer.Eine besondere Art, sich aktiv am Freizeitvergnügen in der Domstadt zu beteiligen, bietet die Historikerin Dr. Nadja Pentzlin mit ihrem in Eigenregie entwickelten Stadträtsel „City & Quest“, das sie in Zusammenarbeit mit lokalen Kooperationspartnern bereits in Heidelberg, Mainz, Karlsruhe und Ingolstadt mit großem Erfolg durchführte.

Entstanden ist das Outdoor-Rätselspiel aus dem Indoor-Pendant „Escape & Museum Speyer“, das die Oxford-Absolventin bis in den Februar 2018 hinein parallel zum 2017 begangenen Jubiläum „500 Jahre Reformation“ veranstaltete. Das mit einem Zertifikat für Exzellenz von der Touristikwebsite „TripAdvisor“ und als top Ausflugsziel für Rheinland-Pfalz von „FamilyCheck“ ausgezeichnete Projekt vereinte auf unterhaltsame Weise Spaß am Rätsellösen mit Luthers Lebensgeschichte und der Speyerer Protestation.

Nun bietet das als spielerisch, kreativ und innovativ eingestufte Stadträtsel „City & Quest“ die Möglichkeit, Speyer von einer besonderen Seite kennenzulernen, dabei Neues zu entdecken und Altes aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten.

Zu Fuß oder auf dem Rad

Die unter dem Motto „Stadt-Spiel-Spaß“ stehende Freizeitbeschäftigung wird für beliebig große Gruppen angeboten. Als optimal wird eine Gruppengröße von bis zu sechs Teilnehmern empfohlen. Die Erkundungstour beginnt am Dom. Sie führt über etwa vier Kilometer zu weiteren elf sehenswerten „City & Quest-Stationen“, von denen die meisten im Stadtkern liegen. Auf den Zeitfaktor angesprochen meinte die Organisatorin im Gespräch mit unserer Zeitung, während Fußgänger maximal zweieinhalb Stunden benötigten, sollten Radfahrer circa zwei Stunden einplanen.

Mindestens ein Teilnehmer muss über ein Smartphone oder Tablet verfügen, denn von Station zu Station gelangt man nur mit Hilfe der GPS-Funktion der „Actionbound“-App. Das kostenlose Programm dient zur Navigation sowie Lösungseingabe und kann im App-Store von Apple oder dem Google-Play-Store heruntergeladen werden. Alternativ ist sie auf der Seite www.actionbound.com/bound/cityquest zu finden.

Zudem wird eine „City & Quest“-Tasche benötigt, die das Rüstzeug zum Lösen der Rätsel enthält. Sie wird zu den Öffnungszeiten bei der Tourist-Information Speyer und im Museumsshop des Historischen Museums der Pfalz gegen eine Gebühr von 33 Euro und einem zusätzlichen Pfand ausgeliehen. Ferner besteht auch die Möglichkeit, die Tasche für eine spätere Abholung online reservieren zu lassen. mey

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 08.04.2019