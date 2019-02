Mit Symbol der Umkehr in Fastenzeit

Speyer.Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann hält am Aschermittwoch, 6. März, um 18.30 Uhr im Dom ein Pontifikalamt (Vesper um 18 Uhr). Mit dem Gottesdienst wird die 40-tägige Fastenzeit eingeleitet, in der sich die Kirche auf Ostern vorbereitet. In der Fastenzeit, auch „Österliche Bußzeit“ genannt, sind die Gläubigen eingeladen, ihr Leben zu überprüfen und neu am Evangelium auszurichten, heißt es in einer Pressemitteilung.

Zeichen dieser Umkehrbereitschaft ist das Aschenkreuz, das ihnen im Aschermittwochsgottesdienst auf die Stirn gezeichnet wird. Besondere Elemente der Fastenzeit sind in der kirchlichen Tradition neben dem Fasten das Gebet und das Almosengeben.

Unterstützung für Notleidende

Seit seiner Gründung 1958 gibt das katholische Hilfswerk Misereor jedes Jahr Impulse für die Fastenzeit und bittet die Bevölkerung um Solidarität und Unterstützung für Notleidende in vielen Ländern der Welt. In diesem Jahr steht die Misereor-Fastenaktion unter dem Leitwort „Mach was draus: Sei Zukunft!“. Misereor stellt mit der Aktion junge Menschen in El Salvador mit ihren Ideen, Hoffnungen und Plänen für die Zukunft in den Mittelpunkt. Zur bundesweiten Eröffnung der Fastenaktion wird am Sonntag, 10. März, im Dom zu Köln ein festliches Pontifikalamt gefeiert. Die Misereor-Kollekte, mit der weltweit Entwicklungsprojekte gefördert werden, findet am fünften Fastensonntag, am 6./7. April, in allen katholischen Gottesdiensten statt. zg

