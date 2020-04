Mit Tablets Kontakt zur Familie knüpfen

Speyer.Die Einrichtungen der Diakonissen haben für die Ostertage kreative Lösungen entwickelt, um Kontakte von Bewohnern und Patienten und deren Familien herzustellen. „Der Schutz aller hat für uns höchste Priorität“, betont Vorstand Pfarrer Dr. Günter Geisthardt. „Dennoch ist es uns wichtig, in unseren Einrichtungen das Osterfest zu feiern, den Kontakt zu Angehörigen sowie die Teilnahme an Gottesdiensten zu ermöglichen, wenn auch in anderer Form.“ „Deshalb haben wir sowohl für unsere Seniorenzentren als auch für den Krankenhausbereich Tablets beschafft, die zu Ostern genutzt werden können.“

Auf den Geräten sind Videotelefonie-Programme installiert. Das Pflegepersonal koordiniert die Nutzung und hilft älteren Anwendern gern. Auch die Andachten aus dem benachbarten Mutterhaus der Diakonissen werden übertragen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 09.04.2020