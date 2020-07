Mitarbeiter gut schützen

Speyer.Die Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz hat insgesamt 5000 FFP2-Masken an die Caritas und die Freiwillige Feuerwehr gespendet. Die Übergabe der Masken im Gesamtwert von über 20 000 Euro fand jetzt in Speyer statt.

FFP2-Masken schützen im Gegensatz zu Alltagsmasken nicht nur die Menschen im Umfeld des Trägers, sondern auch den Träger selbst vor dem Coronavirus. Menschen, die bei ihrer Arbeit keinen Abstand halten können und mit potenziell Erkrankten in Kontakt kommen – wie es im medizinischen und pflegerischen Bereich der Fall ist – sind zum Eigenschutz darauf angewiesen.

Andreas Schünhof, Bereichsleiter Marketing bei der VR Bank, übergab 25 Kartons mit je 100 Masken an Charlotte Degen vom Caritas-Zentrum. Die Caritas betreibt Einrichtungen der ambulanten und stationäre Altenpflege, der Hospizhilfe sowie Krankenhäuser und Behinderteneinrichtungen in der Region. „Der Schutz aller Mitarbeiter in den Einrichtungen ist uns sehr wichtig und mit dieser Spende sind wir gut versorgt“, so Charlotte Degen.

Weitere 2500 Masken übergab Schünhof persönlich auf dem Betriebsgelände der Freiwilligen Feuerwehr an Stadtbrandinspektor Michael Horn. Der Feuerwehr gehören gut 110 ehrenamtliche und 30 hauptamtliche Feuerwehrleute an, die sich auf zwei Standorte verteilen. „Beide sind jetzt gut ausgestattet“, sagt Horn, der die Kartons mit den Masken dankend entgegennahm. zg

