Mitte 2021 gibt’s hier 34 neue Wohnungen

Speyer.Das kommunale Wohnungsunternehmen Gewo Wohnen investiert rund 7,6 Millionen Euro in den Neubau von zwei Mietkomplexen im Zuge der Nachverdichtung in der Albert-Einstein-Straße. Damit will die Städtebaugesellschaft einen Beitrag zur Bekämpfung der Wohnungsknappheit in Speyer leisten.

Bis Mitte 2021 will die Gewo die 34 Wohnungen bezugsfertig haben. In drei Vollgeschossen entstehen Zwei- bis Vierzimmereinheiten ab 50 Quadratmetern Größe für 7 Euro pro Quadratmeter (mit Wohnberechtigungsschein).

Komplett barrierefrei erreichbar

„Wir wollen bezahlbaren Wohnraum bieten“, betonte der Gewo-Chef den sozialen Aspekt des Neubauprojekts. Im Staffelgeschoss (in vierter Ebene) entstehen vier großzügige Wohnungen mit bis zu 120 Quadratmetern für 8 Euro pro Quadratmeter. Alle Wohnungen werden barrierefrei zu erreichen sein, zudem hat das Architektenteam Hook/Lochbaum fünf rollstuhlgerechte Wohnungen eingeplant.

Ein Betonkomplex mit 24 veralteten Garagen musste für den Neubau abgerissen werden. Erhalten bleiben weite Teile des Grüngürtels im Bereich zwischen Dudenhofer Straße und der Eichendorffstraße. mm

