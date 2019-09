Mittendrin im Leben

Mannheim.Die Oftersheimer Vollblutmusikerin Anna Krämer präsentiert zusammen mit Rainer Klundt, dem hart anschmiegsamen Wirbelwind an den Tasten ein neues „Twotones“- Programm im „Schatzkistl“ in der Augustaanlage in Mannheim. Für die Vorstellung am Samstag, 21. September, 20 Uhr, verlost unsere Zeitung 3 x 2 Freikarten.

Neben niveauvollen Texten aus eigener Feder, energiegeladenem Musik-Kabarett und urkomischem Schauspiel besinnen sich die beiden in „Der Himmel ist oben“ noch einmal mehr auf ihr musikalisches Können und lassen viel Raum für leise balladeske Töne. In poetischen Bildern singen und erzählen sie von sich, mal selbstironisch, mal trashig, sentimental oder urkomisch und oft in rasanter Abfolge verschiedener Charaktere und Gefühlswelten. Sie fühlen sich irgendwie angekommen und doch ungebremst, sind unorthodox und doch mittendrin im Abenteuer Leben.

