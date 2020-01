Mogwei sucht die Sonne

Speyer.Das Kinder- und Jugendtheater Speyer bietet in Kooperation mit dem Marionettentheater „Troll Toll“ am Sonntag, 19. Januar, 15 Uhr, eine Vorstellung für Kinder ab drei Jahren an. Gezeigt wird ein Indianermärchen in der Heiliggeistkirche, Johannstraße 6.

Worum geht es in der Geschichte? Lang, lang ist es her, da wohnte die Sonne noch im Land der Indianer und schenkte ihnen allein ihr Licht und ihre Wärme. In einem fernen Land auf der anderen Seite der Welt lebte ein einsames, graues Ungeheuer, das nicht länger ohne Sonne sein wollte. Es machte sich auf den Weg ins Indianerlager und stahl die Sonne. Im Indianerland wurde es dunkel und kalt. Mogwei, der kleine Indianerjunge, mochte nicht länger mit ansehen, wie die großen Indianer um die Sonne trauerten und keinen Ausweg wussten. So machte er sich, ermutigt von dem Mond, auf die Suche nach der Sonne.

Die Karten kosten 9 Euro, ermäßigt 7 Euro und können im Theaterbüro unter der Nummer 06232/28 90 50 oder unter reservierung@theater-speyer.de reserviert werden. zg

