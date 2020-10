Motettenchor holt barocke Verstärkung

Speyer.Da können sich die Klassikfreunde schon drauf freuen: Am Sonntag, 1. November, gestaltet der Motettenchor Speyer gemeinsam mit dem renommierten Barockensemble „L’arpa festante“ ein Konzert mit dem Titel „Immortal Bach“ in der Kirche St. Joseph.

Auf dem Programm des Konzertes, das ursprünglich an Bachs 335. Geburtstag in diesem Jahr geplant war und aufgrund der Corona-Pandemie kurzfristig abgesagt werden musste, steht seine vielleicht berühmteste Motette: „Jesu meine Freude“. Dazu erklingt mit dem a capella-Werk „Immortal Bach“ eine Komposition des zeitgenössischen norwegischen Komponisten Knut Nystedt.

Dass Bach unsterblich ist, wird wohl kaum jemand in Frage stellen. In Nystedts Komposition kommt diese Unsterblichkeit einmal mehr in spannender und sinnlicher Art und Weise zum Ausdruck. Eröffnet wird das Konzert mit der ausdrucksstarken Bachschen Motette „Der Gerechte kommt um“, eine Bearbeitung Bachs der Johann Kuhnau zugeschriebenen Motette „Tristis est anima mea“.

Der Motettenchor Speyer wurde 1986 von Marie Theres Brand gegründet. 2019 übernahm Stephan Rahn die künstlerische Leitung. Das Repertoire des Chores umfasst geistliche und weltliche Chorliteratur aller Stilepochen bis hin zu Uraufführungen zeitgenössischer Musik. Der Motettenchor erhielt Preise beim Landeschorwettbewerb. Rundfunk- und Fernsehaufnahmen sowie CD-Einspielungen dokumentieren die Arbeit des Chores.

„L’arpa festante“, das zur Eröffnung des Münchner Opernhauses 1653 aufgeführte dramatische Werk Giovanni Battista Maccionis, steht symbolhaft für die künstlerische Arbeit und das musikalische Engagement des gleichnamigen Barock- und Originalklang-Orchesters. Bereits 1983 gegründet und damit eines der traditionsreichsten deutschen Ensembles für Alte Musik, hat sich „L’arpa festante“ nicht nur als unverwechselbarer Klangkörper bei der Aufführung von Instrumentalwerken, sondern auch als Partner leistungsfähiger Chöre bei Aufführungen der gesamten barocken, klassischen und romantischen Chor-Orchester-Literatur einen hervorragenden Ruf erarbeitet.

Schnell Tickets reservieren

Das Konzert unter Leitung von Stephan Rahn beginnt um 18 Uhr. Eintrittskarten zum Preis von 15 und 10 Euro gibt es an der Abendkasse. Die Karten müssen jedoch unter Angabe des Namens, Adresse und Telefonnummer per Mail vorbestellt werden unter: info@motettenchor-speyer.de. Da nur eine sehr begrenzte Zahl an Plätzen in St. Joseph zur Verfügung steht empfiehlt sich eine schnelle Reservierung. zg

