Speyer.Der Start- und Zielbogen des Brazzelparcours steht bereits und auch sonst nimmt das Gelände des Technik Festivals „Brazzeltag“ langsam aber sicher Form an. Am Wochenende, 12. und 13. Mai, schlagen im Technik Museum mit seltenen Oldtimern, einzigartigen Sonderumbauten, dröhnenden Motoren und einem vollgepackten Programm nicht nur die Herzen von Technik-Fans höher. Hautnah Jet Dragster erleben oder im steilen Jeep Parcours mitfahren, das hat schon was. In allen Ecken des Museums wird gebrazzelt, so dass sogar die Ohren staunen.

Wie das Technik Museum in einer Pressemitteilung schreibt, haben sich die Veranstalter ein neues Eintrittssystem ausgedacht. Um das lange Warten zu vermeiden, können bis heute an der Museumskasse Tagespässe oder 2-Tages-Armbändchen gekauft werden. Die ermöglichen den Besitzern, gleich zum Einlass zu gehen, denn die Pässe müssen nicht eingetauscht werden.

Kurzfristig hat sich auch noch Paralympics Star Markus Salcher angekündigt und wird an beiden Tagen Autogramme geben. Bei den Winter-Paralympics in Sotschi gewann Salcher zwei Goldmedaillen, in Pyeongchang holte er sich zweimal Bronze.