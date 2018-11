Motte säubert das Meer

Speyer.Neues von „Acht nach 8“: Die Reihe der Buchbesprechungsabende, die von der Stadtbibliothek und Joachim Roßhirt unter dem Titel „Acht nach 8“ 2011 ins Leben gerufen wurde, gehen am morgigen Donnerstag um 20 Uhr in der Stadtbibliothek, Bahnhofstraße 54, in die nächste Runde.

Erneut wird Joachim Roßhirt Neuerscheinungen aus dem Bereich der Belletristik des Spätjahres 2018 vorstellen. Unter anderem ist das Buch von Nicole Krauss „Waldes Dunkel“ dabei. Die Autorin des Welterfolges „Die Geschichte der Liebe“ kehrt mit einem fantastischen Roman zurück. Außerdem stellt er „Kriegslicht“ vor. Michael Ondaatje hat vor 25 Jahren „Der englische Patient“ geschrieben und kehrt nun mit einem neuen Meisterwerk zurück. Ebenso wird der neue Bestseller von Robert Seethaler „Das Feld“ dabei sein. Aber auch auf die anderen Titel dürfen die Besucher gespannt sein, heißt es in einer Ankündigung des Veranstalters. Der Eintritt kostet 4 Euro

„Motte will Meer“ – ein ökologisches Musiktheaterstück mit dem „Ach ja“ Theater für Kinder ab vier Jahren und auch Erwachsene findet am Freitag, 23. November, um 15 Uhr in der Stadtbibliothek statt.

Motte ist ratlos. Papa hat gar keine Zeit mehr zu spielen. Ständig ist der Fischer auf dem Meer und wirft seine Netze aus. Doch was er fängt, sind keine Fische – oh nein! Plastikflaschen, Mülltüten und Gummistiefel hängen in seinem Netz und jeden Tag werden es mehr. Doch wer steckt hinter der Plastikflut?

Motte beschließt, seinem Papa zu helfen und den Übeltäter zu finden. Auf ihrer Suche trifft sie auf den verrückten Professor Fantastico, der Kindern mit seiner Wünsch-Dir-was-Maschine jeden Wunsch der Welt erfüllt. Ob er auch Motte weiterhelfen kann, erfahren die Besucher dieses Stückes voller Musik, bunter Wünsche und ökologischer Botschaft, heißt es in einer Ankündigung des Veranstalters.

Das Stück wird in Kooperation mit dem Nachhaltigkeitsmanagement der Stadt während der Europäischen Woche der Abfallvermeidung aufgeführt. Der Eintritt kostet 2 Euro. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 21.11.2018