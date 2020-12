Müll abliefern – mit Termin

Speyer.Die Entsorgungsbetriebe wollen während des zweiten Lockdowns den Abfallwirtschaftshof diesmal für private Anlieferungen offen halten. Um die Anzahl und Dichte der Fahrzeuge im Hof auf das notwendige Minimum zu reduzieren und einem Rückstau auf die K2 vorzubeugen, ist aber ab sofort eine Anmeldung über die Homepage www.stadtwerke-speyer.de/Abfallwirtschaftshof möglich und ab 2. Januar 2021 auch unbedingt notwendig. Im neuen Jahr sind keine unangemeldeten Anlieferungen mehr zugelassen.

Um eine hohe Flexibilität zu gewährleisten, werden vorerst Terminfenster von 60 Minuten für eine klar begrenzte Anzahl Buchende angeboten. Die Anliefernden sollten innerhalb ihrer Zeitspanne – aber nicht vorher – am Abfallwirtschaftshof ankommen. Im Planungstool werden auch die Abfallarten abgefragt. So erhält man gleich noch gezielte Informationen zu Gebühren und Zahlungsweise.

Buchungen können bis zu einer Stunde vor dem Termin getätigt werden – wenn noch Plätze frei sind. Sie müssen per Ausdruck oder als E-Mail auf dem Smartphone am Waagehaus vorgewiesen werden. Zahlungen sind ausschließlich am Automaten oder bargeldlos per EC-Karte möglich. Beim Verlassen des Fahrzeugs gilt auf dem Betriebsgelände Maskenplicht und es ist der Mindestabstandvon 1,5 Metern zu Besuchern und Personal einzuhalten. zg

Info: Wer nicht online ist, kann unter Telefon unter 06232/62 50.

