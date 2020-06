Müll am Rheinufer aufgesammelt

Speyer.Eine Müllsammelaktion am Rhein gab’s am Dienstag, 2. Juni. Dabei hat eine Gruppe der JuMA („Junge Menschen im Aufwind“) am Ufer im Bereich des „Franzosendenkmals“ Abfälle aufgesammelt. Die achtlos in der Natur entsorgten Hinterlassenschaften des Pfingstwochenendes füllten insgesamt elf Müllsäcke.

„Die Menge des gesammelten Mülls erschüttert mich“ resümiert Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler. „Ich kann nur immer wieder betonen, dass wir zum Erhalt eines sauberen Stadtbilds alle gefragt und gefordert sind. Es ist wichtig, dass wir unser Konsumverhalten überdenken, zu umweltfreundlicheren Alternativen greifen und unvermeidbaren Müll fachgerecht entsorgen.“

„JuMA gibt Abfall einen Korb“ ist im November 2019 als Kooperationsprojekt zwischen der Stadt und der Gruppe „Junge Menschen im Aufwind“ gestartet, das dem sogenannten „Littering“, also der achtlosen Entsorgung von Müll im öffentlichen Raum und der Natur, den Kampf ansagt. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 06.06.2020