Müllboot auf dem Teich im Adenauerpark

Fotostrecke

"Grynem Band" folgen und Kunst in Speyer entdecken

„Grün“ sticht in roten Buchstaben auf dem Rasen geschrieben hervor. Das Landartprojekt von Gisela Desuki, Karin Germeyer-Kihm, Monika Lohr und Andrea Niessen in den Kunstgärten gehört zur Stadtmarketingaktion „Das Gryne Band“, die unter dem Motto „Natur und Kunst in Speyer“ steht.