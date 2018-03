Musik, Anekdoten und Whiskey

Anzeige

Speyer.Irland ist ein Sehnsuchtsort. Grund genug für die „Speyer.Lit“-Reihe, zum St. Patrick’s Day ein irisches Fest zu feiern. Am Samstag, 17. März, 20 Uhr werden dazu im Alten Stadtsaal der Irland-Kenner Ralf Sotscheck und der Gitarrist Patrick Steinbach erwartet. Ein guter Whiskey von der grünen Insel darf dabei auch nicht fehlen. Das haben die beiden Veranstalter, der Spei’rer Buchladen und die Stadt Speyer, fest versprochen.

Ralf Sotscheck, ein großer Experte in Sachen Irland, kennt alle Tricks und Tücken der Bewohner der grünen Insel. Er erzählt seine Geschichten manchmal lapidar, oft spöttisch und mit einem sicheren Gespür fürs Skurrile, aber sie basieren immer auf Fakten. Sotscheck ist 1954 in Berlin geboren, lebt an der irischen Westküste im Dorf Fanore und ist seit 1985 England- und Irland-Korrespondent einer großen Tageszeitung. Von ihm kommen zahlreiche Buchveröffentlichungen über Irland, zum Beispiel „Gebrauchsanweisung für Irland“, „Mein Irland“, „Zocken mit Jesus“ oder auch die „Lesereise Irland“

Patrick Steinbach, 1964 in Hamburg geboren, spielt in verschiedenen Irish-Folk-Ensembles und gilt als Kenner der irischen Musikszene.