Musik auf der Decke

Mit einem seltenen Auftritt in voller Quintett-Besetzung bereitet „Albert Koch’s Acoustic Blues Company“ dem Gitarristen Wolfgang „Blueswolf“ Schuster am Sonntag, 22. Juli, 11 Uhr im Haus Pannonia, Friedrich-Ebert-Straße 106 ein Heimspiel. Ihr Repertoire reicht vom melancholischen Delta-Blues über fröhliche Ragtime-Nummern bis zu legendären Rock’n’Roll-Stücken und bekannten Songs der 1960er und 1970er Jahre.

Sie passen in keine Schublade

Die gebürtige Wormserin Stephanie Neigel und ihre Band passen in keine Schublade. Auf ungezwungene Art überzeugt die sympathische Sängerin mit eigenen und authentischen Songs auf Englisch und auf Deutsch, die sie mit vollem Herzen singt, und ist dabei vor allem eines: natürlich, lustig und verdammt ehrlich. Sie singt am Sonntag, 5. August, um 11 Uhr in der Parkanlage zwischen Stadthalle und Mühlturmstraße

Die Kölner Band „Stereo Naked“ schlingert mit ihren Songs in der Schnittmenge von amerikanischer Rootsmusik und experimentierfreudigem Indiepop. Texte und Musik suchen dabei immer wieder den Kontrast: menschliche Abgründe zu fröhlichem Countrygejodel, archaischer Folk mit aktuellen Texten und ein Banjo, das sich auch mal an Hip-hop versucht. Sie treten am Sonntag, 26. August, um 11 Uhr auf dem Platz der Französischen Garnison, Hans-Stempel-Straße, auf.

In entspannter Atmosphäre lässt sich mit diesem Programm nicht nur die Musik, sondern auch das gemeinsame Picknick genießen und so zaubern inzwischen die Besucher vielfältige kulinarische Köstlichkeiten aus ihren Picknickkörben und präsentieren wahre Buffets auf ihren Picknickdecken. Für die zusätzliche Bewirtung sorgen jeweils bei einem Konzert die Rudergesellschaft Speyer, die Donaudeutsche Landsmannschaft, das „T1 Art Café“ und die „Currysau“.

Bei schlechtem Wetter wird kurzfristig ein Ausweichort für die jeweiligen Picknickkonzerte bekannt gegeben. zg

