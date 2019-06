Musik begleitet den Gottesdienst

Speyer.Die Pfarrei Pax Christi lädt am Donnerstag, 20. Juni, zum Fronleichnamsfest ein. Die Feier, die in diesem Jahr unter dem Leitwort „Der Friede Christi – Gabe und Aufgabe“ steht, beginnt um 9 Uhr mit einem Pontifikalamt in der Kirche St. Joseph. Zelebrant ist Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann in Konzelebration mit Weihbischof Otto Georgens und den Speyerer Seelsorgern.

Dem Gottesdienst schließt sich die eucharistische Prozession durch die Gilgen- und Maximilianstraße zum Dom an, vor dem eine Statio gehalten wird, die die Kommunionkinder mitgestalten. Bei der Abschlussfeier im Dom predigt Weihbischof Georgens. Außerdem wird der sakramentale Segen gespendet. Für die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes sorgen der Chor der Domgemeinde und der Kirchenchor St. Konrad unter der Leitung von Monika Keggenhoff. Sie singen die Missa Antiqua für Chor und Bläser von Wolfram Menschick.

An der Orgel spielt Christoph Keggenhoff, Kantorinnen sind Sabine Diven und Monika Keggenhoff. Zur Prozession werden die Dombläser Lieder aus dem Gotteslob spielen. Im Dom wird das „Tantum Ergo“ von Anton Bruckner erklingen. Die Texte zur Prozession hat ein Arbeitskreis des Liturgieausschusses der Pfarrei zusammengestellt. Im Anschluss an die Feier im Dom treffen sich die Gläubigen zur Reunion in der Gemeinde St. Joseph.

Gegenwart Jesu

An Fronleichnam feiert die katholische Kirche in besonderer Weise die Gegenwart Jesu Christi im Sakrament der Eucharistie. Als sichtbares Zeichen für diesen Glauben wird das eucharistische Brot, die Hostie, in einer Monstranz durch die Straßen getragen. Damit kommt zum Ausdruck, dass Jesus Christus in seiner Kirche anwesend und mit ihr als dem Volk Gottes unterwegs ist. Das Wort „Fronleichnam“ stammt aus dem Mittelhochdeutschen: „fron“ bedeutet „des Herren“, „lichnam“ bezeichnet den lebendigen Leib. zg

