Musik in österlicher Bußzeit

Anzeige

Speyer.Die Reihe „Cantate Domino“ bietet an den Samstagen der österlichen Bußzeit um 18 Uhr im Dom ein geistliches Konzert bei freiem Eintritt. Um eine Spende am Ausgang wird gebeten. Die Reihe soll eine Hinführung auf die „Matthäuspassion“ von Johann Sebastian Bach sein, die von der Dommusik am Palmsonntag, 25. März, um 16 Uhr in der Gedächtniskirche aufgeführt wird.

Eine Gegenüberstellung von zeitgenössischer Musik und Musik der Renaissancezeit bietet der vielseitige Sänger Martin Wistinghausen am heutigen Samstag. Der Sänger singt solistische Werke für Gesang, Live-Elektronik und Schlagwerk. Ergänzend hierzu erklingen Solomotetten von Ludovico da Viadana aus dem 17. Jahrhundert, begleitet von Markus Melchiori an der Truhenorgel.

Mädchenchor, Domsingknaben und Domchor gestalten am Samstag, 10. März ein geistliches Konzert unter dem Titel „Maior omni laude“. Dies ist der Wahlspruch von Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann, der vor zehn Jahren Bischof von Speyer wurde. Es erklingen Werke von Heinrich Schütz aus den „Kleinen Geistlichen Concerten“, den „Psalmen Davids“ und der „Geistlichen Chormusic“.