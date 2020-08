Musik kommt vom Floß

Die Stuttgarter Saloniker gestalten einen musikalischen Brunch. © Saloniker

Speyer.Patrick Siben und seine Stuttgarter Saloniker verwandeln am Sonntag, 16. August, den Alten Hafen, Im Hafenbecken 11, von Speyer am Rhein in eine sympathische Konzertarena ganz im Stile der großen Klassik Open Airs.

Das Orchester spielt zwischen 11 und 13 Uhr auf dem Musikfloß unter freiem Himmel Wassermusiken und Gondellieder von Barock bis zur Moderne. Die Zuhörer können es sich auf dem Hafenareal mit notwendigen Abstand und Picknick gemütlich machen und der Musik entspannt lauschen. Einzelkarten gibt es für 25 Euro, Kinder zwischen sechs und 18 Jahren zahlen 10 Euro, Familien 55 Euro. Karten sind unter ticketing@saloniker.de und Telefon 07192/9 36 69 31 zu reservieren. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 15.08.2020