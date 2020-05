Musik öffnet das Gitter

Speyer.Im zehnten Bilderrätsel suchten wir das Eingangsportal eines markanten Gebäudes. Es führt in ein Kulturdenkmal und ein Wahrzeichen des Stadtteils Speyer-West: Der Wasserturm Speyer, errichtet auf der Hochterrasse, der höchsten der drei Geländestufen, über die die Stadt sich erstreckt, dient bis heute der Versorgung mit Trinkwasser.

Errichtet wurde der rote Backsteinbau 1883 auf Initiative des in England lebenden Ingenieurs und Unternehmers Adolf Friedrich Lindemann (1846-1931), der auf Basis einer Aktiengesellschaft 1882 bis 1883 in Speyer das erste moderne Trinkwassernetz mit 20 Kilometer Leitungen und 105 Hydranten geschaffen hatte. Der Wasserturm sollte für den nötigen Wasserdruck in diesem System sorgen. Lindemann wollte eine Vielzahl von Gemeinden in der Vorderpfalz für ein großes hygienisches Trinkwassersystem gewinnen, fand aber nur in Speyer, in dem es in den 1870er Jahren zu mehreren Cholera-Epidemien gekommen war, mit seinen Ideen Anklang.

Im Jahr 1882 wurde das Wasser für das System nach mehreren Probebohrungen in der Waldgemarkung „Jägerrast“ im Speyerer Wald gefunden. Nach Qualitätsproblemen ab 1885 wurde ein neues Pumpwerk am Tafelsbrunnen bei Berghausen errichtet, das auch heute noch das Wasser liefert.

Der Turm stand ursprünglich im freien Feld, ist aber heute umgeben vom Stadtteil Speyer-West, unmittelbar von der Straße und der Siedlung „Am Wasserturm“. Die Wasserversorgung und der Turm gingen nach dem ersten Weltkrieg an die Stadt Speyer, die sie heute mittels ihrer Stadtwerke weiter betreibt.

An einem Wochenende im Jahr

Auch in unserer neuen, elften Rätselfolge geht es um einen Eingangsbereich. Dieses Türgitter in der Altstadt ist mindestens an einem Wochenende im Jahr für ein Musikereignis geöffnet. Der 2020er Auflage des Festes kann die Corona-Pandemie indes noch einen Strich durch die Rechnung machen. Welches Bauwerk ist aber gemeint?

Unter allen richtigen Einsendern verlosen wir am Schluss unserer Rätselserie zehn Abendessen in einer historischen Speyerer Weinstube.

Info: Schreiben Sie bis Montag, 11. Mai, 16 Uhr eine E-Mail an sz-gewinnspiel@schwetzinger-zeitung.de

