Anzeige

„Doppelter Ansporn“

„Es trifft genau die Zielsetzung des Männerchores des Fränkischen Sängerbundes, interessante Originalliteratur in einer Liveaufführung gewissermaßen als neue ,Erstaufführung‘ vorzustellen. Dass dies beim Gottesdienst im Dom erfolgen kann, ist ein doppelter Ansporn für die Sänger“ erklärte Dr. Christof Meier vom Fränkischen Sängerbund. Sagrillo und sein Team haben nach ihr Kommen angekündet. „So hoffen wir, die Arbeit der Wissenschaftler, welche nun in Form der gedruckten Partitur vorliegt, mit einer Liveaufführung in lebendige Musik verwandeln zu können.“ zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 20.07.2018