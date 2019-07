Musiker zupft im perfekten Fingerstyle

Speyer.Gekonntes Fingerstyle-Spiel, fetzige Rocktöne, melancholische Balladen – das präsentiert der Kulturing beim 24. Speyerer Gitarrensommer vom Mittwoch, 11., bis Sonntag, 15. September, in der Heilig-Geist-Kirche. Ein breitgefächertes Programm, welches viele Musiksparten abdeckt soll das Festival bieten – immer mit der Gitarre im zentralen Mittelpunkt der Konzertabende, heißt es in einer Pressemitteilung.

Das in Speyer längst zur festetablierten Kulturszene zählende Festival präsentiert bekannte und hochkarätige Gitarrenvirtuosen zum zweiten Mal in dem Ambiente der Heilig-Geist-Kirche Speyer, deren ausgezeichnete Akustik bereits im Jahr zuvor die Zuhörer begeisterte.

Fulminanter Klang

Festivalleiter Christian Straube und seine Mitstreiter haben keine Mühen gescheut, um Spitzenmusiker wie Jacques Stotzem oder Ramesh Shotham auf die Bühne zu bringen. Für einen fulminanten Rockklang sorgt am Donnerstagabend die Band Epitaph.

Marion & Sobo Band werden die Gäste am Freitag mit ihren Chansons verzaubern. Für den Sonntag gelang es Straube, Deutschlands führenden Klassik-Gitarristen zu verpflichten. Frank Bungarten wird mit Souveränität und Können die Musik der Klassik auf der Gitarre zum Klingen bringen.

Jacques Stotzem ist als einer der vielseitigsten Fingerstyle-Virtuosen der weltweit Gitarrenszene einzuschätzen. Der belgische Musiker, der bereits seit mehr als 40 Jahren auf der internationalen Bühne der akustischen Gitarrenmusik unterwegs ist, bezaubert durch sein perfektes Fingerstyle-Spiel und sein sensibles Gespür für Melodik. In Speyer beginnt er am Mittwoch, 11. September, 20.30 Uhr, seine Tournee, auf der er sein brandneues Album „Places We Have Been“ vorstellt.

Die Gründung der Band Epitaph fand im Jahr 1970 statt– doch auch heute noch gehört die Krautrock-Legende zur Frontriege deutscher Rockbands und am Donnerstag, 12. September, wollen sie das ab 20.30 Uhr beweisen. Diesen Status stellte Epitaph zuletzt 2016 mit ihrem vielbeachteten Album „Fire From The Soul“ eindrücklich unter Beweis. Die Band um Leadsänger und Gitarrist Cliff Jackson aus Sheffield setzt sich zusammen aus Bernd Kolbe (Bass, Gesang), Heinz Glass (Gitarre, Dobro, Gesang) und Jim McGillivray an den Drums und anderen Percussion-Instrumenten.

Die Marion & Sobo Band verschmilzt verschiedenste Richtungen der Musik unterschiedlicher Kulturkreise mit Jazzvariationen und hat aus diesen Elementen ein ganz eigenes Chanson-Genre entwickelt, welches sie am Freitag, 13. September beim Festival zeigen. Das Quintett um die franko-amerikanische Sängerin Marion Lenfant-Preus und den polnischen Gitarristen Alexander Sobocinski erkundet Klangfarben aus Ost und West; gänzlich individuell zeigt sich die Band bei dem völligen Verzicht auf Percussion- oder Trommeltöne – ihr energetischer, rhythmusgeladener Sound lebt allein von den Gypsy-Gitarren.

Der in Südindien geborene und seit langem in Köln lebende Perkussionist Ramesh Shotham ist ein glühender Verfechter der Idee von der Verschmelzung ostasiatischer und westlicher Musikströmungen, die Zuschauer am Samstag, 14. September, ab 20.30 Uhr in der Heilig-Geist-Kirche hören werden. Ein entscheidender Aspekt Shothams musikalischen Engagements ist die Begegnung Ideen und Konzepte aus der europäischen Musikkultur und aus Traditionen außereuropäischer Länder, wobei die indische Musik immer eine zentrale Rolle einnimmt. In Speyer tritt er mit den Musikern Peter Dahm (Sax), Thomas Rückert (Klavier), Reza Askari (Kontrabass) und Jan-Olaf Rodt (Gitarre) auf, die sich ebenfalls auf Bundesebene in zahlreichen Konzerten und Festivals einen Namen erspielt haben.

Schon mit 23 berühmt

Obwohl er unter dem Einfluss der Rockmusik der 1960er Jahre mit zehn Jahren das Gitarrenspiel erlernte und noch heute die Musik von John Coltrane als seinen wichtigsten Einfluss bezeichnet, wurde Frank Bungarten bereits mit 23 Jahren als Klassik-Gitarrist berühmt: Bei einem Gitarrenwettbewerb in Spanien erhielt er den ersten Preis, und seine Karriere als Spitzen-Interpret klassischer Gitarrenstücke nahm ihren Aufschwung. Neben Solo-Konzerten auf Bühnen in mehr als 40 Ländern der Welt, unterrichtet Bungarten seit 1982 als Professor an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover eine Musikklasse. Bungarten hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten und gilt als „der“ Star der deutschen Klassik-Gitarrenszene, den Besucher am Sonntag, 15. September, um 19 Uhr live erleben können. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 19.07.2019