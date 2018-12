Musikreise quer durch Europa

Speyer.Bläser, Gitarristen und Sänger zünden 13 kulturelle Adventslichter. An den Adventswochenenden lädt die Stadt, jeweils um 18 Uhr, in den Historischen Ratssaal ein.

Heute Abend steht „Capredy“auf dem Programm. Er spielt Gitarrenstücke des britischen Musikers Greg Lake, dessen Todestag sich am heutigen Freitag zum zweiten Mal jährt.

Zarte intime Songs, die die Menschen berühren wollen, kündigen die Sängerin, Songwriterin und Produzentin Barbara Lahr und Gitarrist Bernhard Sperrfechter für den morgigen Samstag an. „Ein bisschen die Zeit anhalten und schön melancholisch werden – ich finde das nimmt den Schrecken“, ist Lahr überzeugt. Außerdem erwarten die Besucher Kompositionen von Bach, Chaminade und Poulenc, aufgeführt von Pia Darmstädter an der Querflöte und Ulrike Penzien am Klavier.

Auszeit vom Weihnachtstrubel

Am Samstag, 14. Dezember, lädt Nora Beisel zu einer Auszeit mit Gitarre und Gesang ein. Andrés Bertomeu entlockt seiner Glasharfe himmlische Töne, wenn er gemeinsam mit Matthias Folz, dem Leiter des Kinder- und Jugendtheaters, sein Adventslicht am Samstag, 15. Dezember, „zündet“.

International ist auch die gebürtige Speyererin Miriam Ast unterwegs. Die in London lebende Jazzsängerin lädt mit dem Mannheimer Pianisten Daniel Prandl am Sonntag, 16. Dezember, auf eine Reise durch verschiedene Klangwelten ein.

Eine „Winterreise mal anders“ gibt’s am Freitag, 21. Dezember. Unter diesem Titel bietet Tatjana Worm-Sawosskaja am Flügel eine musikalische Reise mit Klaviermusik und Diashow quer durch Europa. Der Saxofonist und Klarinettist Lömsch Lehmann zeigt am Samstag, 22. Dezember, seine Improvisationen mit Vorlagen aus der Klassik Den Abschluss am vierten Advent, Sonntag, 23. Dezember, macht „The Tom Gang“. Wolfgang Schuster, spielt im Duo mit seinem Gitarrenpartner Thomas Jehle. Neben eigenen Stücken präsentieren sie Beatles-Kompositionen und Blues-Standards. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 07.12.2018