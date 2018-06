Musiktradition erhält eine Frischzellenkur

Anzeige

Beim Nachwuchswettbewerb des Jazzfestivals in Megève/Frankreich gewannen die Mama Shakers im vergangenen Jahr den ersten Preis der Jury und wurden vom Publikum unter 20 Bands aus ganz Europa zur beliebtesten Band des Festivals gewählt.

Dixieland von der Bergstraße

Ihr Name ist Markenzeichen: am Samstagmittag, 18. August, ab 11.30 Uhr stehen die Original-Blütenweg-Jazzer auf der Bühne. Original steht für die unverwechselbare Art sowie humorvolle Interpretation bekannter und weniger bekannter Jazzstandards und Oldies, die ein breites Publikum aus Alt und Jung gleichermaßen begeistert. Blütenweg heißt die Straße in Bensheim, in der sich 1979 eine Gruppe von begeisterten Amateurmusikern um Bandleader Bruno Weis formierte.

Jazzer gibt die Musikrichtung der Gruppe an, deren umfangreiches Repertoire vom klassischen Dixieland und verjazzten Oldies gekennzeichnet ist. Der Einsatz von Instrumenten wie Mundharmonika, Akkordeon und Waschbrett beweist die Kreativität der Musiker, zeigt aber auch den Spaß, den die Band an ihrer Musik hat und den sie an die Zuhörer weitergibt.

Die Whiskydenker laden am Samstagabend, 18. August, um 19.30 Uhr ein, eine flotte Sohle aufs steinerne „Parkett“ des Rathausinnenhofs zu legen. „Die ham dit jewisse avec“, könnte der Berliner sagen – und das kommt nicht von ungefähr, sondern von vier Musikern, die sehr häufig wissen, was sie tun, und dies ausgefallen instrumentieren: deutscher Gesang und Trompete, Banjo, Schlagwerk – und der Bass bläst aus dem Tubax, einem monströsen Bastard aus Saxofon und Tuba.

Die Whiskydenker besinnen sich darauf zurück, was Swing eigentlich sein sollte: tanzbar, geradeheraus und unterhaltsam. Mischt man nun noch eine gehörige Portion Straßenköter-Charme, Ballhaus-Atmosphäre, Garagenband-Attitüde und musikalische Unverfrorenheit bei, kann man sich ganz gut vorstellen, wie die Band klingt.

Männer in Blau mit viel Humor

Mit den Men in Blue, der Brass-Band des Landespolizeiorchesters Rheinland-Pfalz, klingt das Festival am Sonntag, 19. August, ab 11.30 Uhr aus. Mit Saxofonen, Trompeten, Posaunen, mit Sousafon und Schlagzeug ist die neunköpfige Band genauso besetzt wie die Marching-Bands und Brass-Bands aus New Orleans.

Die Musiker haben sich die „Dirty Dozen Brass-Band“ und Lester Bowies „Brass Fantasy“ zum Vorbild genommen und daraus ein eigenständiges Konzept entwickelt. Sie machen ernsthafte Musik, aber spielen funky und mit viel Spaß Jazzklassiker, Hits der 70er und 80er Jahre sowie Highlights aus den aktuellen Charts.

Das 25. Internationale Oldtime Jazz Festival wird vom Kulturbüro der Stadt Speyer veranstaltet. Die künstlerische Leitung hat Bernhard Sperrfechter. Für den kulinarischen Genuss im Rathausinnenhof sorgen Gunter Braun und Team vom Restaurant Ratskeller.

Die Eintrittskarten für die Abendkonzerte kosten jeweils 15 Euro (ermäßigt 13 Euro) oder 38 Euro im Dreier-Paket und sind bei der Tourist-Information, Maximilianstraße 13, Telefon 06232/14 23 92, sowie im Kundenforum unserer Zeitung in Schwetzingen erhältlich. zg

