Speyer.Gleich drei Mal lädt der Nachtwächter und Pilgervater von Speyer dazu ein, mit ihm die Zeit vor Ostern nachzuerleben. Los geht’s am Gründonnerstag, 29. März, wenn Heimatkundler Otmar Geiger ab 19 Uhr davon erzählen wird, warum es noch heute an diesem Tag Spinat zu essen gibt.

Am Karfreitag, 30. März, ab 16 Uhr gilt es, die Geschichte der alten Kirchen, Klöster und Pilgerstätten kennenzulernen. Am Karsamstag, 31. März, stehen ab 19 Uhr die Geheimnisse der mystischen Osternacht im Mittelpunkt. Dieser Rundgang endet mit dem Entzünden des Osterfeuers in der Dom-Vorhalle.

Die Rundgänge mit dem Nachtwächter beginnen am Georgsbrunnen vor der Münze in der Maximilianstraße, der Rundgang an Karfreitag startet an der Pilger-Statue zwischen Kaiserdom und Münze. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, Karten gibt’s vor Ort. zg