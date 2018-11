Nach Chefarzt-Vorträgen selbst am Modell operieren

Speyer.Aus zwei Krankenhäusern ist eins geworden: Nach der Zusammenlegung seiner beiden bisherigen Standorte in der Paul-Egell-Straße lädt das Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus am Samstag, 24. November, zu einem Tag der offenen Tür ein.

Von 10 bis 16 Uhr können Besucher einen Blick hinter die Kulissen eines modernen Krankenhauses werfen. Sie können Operationssäle, Herzkatheter, Labor, Geriatrische Tagesklinik und Kreißsäle besichtigen und haben vom Hubschrauberlandeplatz einen herrlichen Blick über Speyer und die Region. Es besteht die Möglichkeit, selbst am Modell zu operieren und zu endoskopieren oder Erste-Hilfe-Notfall-Übungen zu absolvieren, begehbare Organmodelle ermöglichen einen überdimensionalen Einblick in Herz und Darm.

Einblick in CT, MRT und Röntgen

Ein kleiner Gesundheitscheck, Informationen der Elternschule sowie zu Narkose und Hygiene runden das Angebot ab. Im Radiologischen Zentrum können sich die Besucher über CT, MRT und Röntgen informieren.

Für die kleinen Besucher ist die Teddy-Klinik geöffnet, sie können sich einen Gips anlegen lassen und die Klinik-Clowns sorgen für Unterhaltung. Außerdem stellt sich das Krankenhaus mit Informationen und Mitmachaktionen als Arbeitgeber vor. Chefärzte halten Kurzvorträge: von Problemen mit der Gebärmutter über Anästhesieverfahren bis zu Endoskopie, Schlüssellochchirurgie und Endoprothetik reichen die Themen. Der Eintritt ist frei.

Ziel 2004: Alles unter einem Dach

2004 fusionierte das damalige Evangelische Diakonissenkrankenhaus mit dem städtischen Stiftungskrankenhaus zum Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus. Seitdem wurden medizinische Leistungen an zwei Standorten in Speyer angeboten. Ziel war von Anfang an, alle Patienten unter einem Dach betreuen zu können.

Im Herbst 2011 erfolgte der erste Spatenstich für umfangreiche Neubau- und Renovierungsarbeiten am damaligen Standort Hilgardstraße. Mit Abschluss des ersten Bauabschnitts 2014 erhielt das Krankenhaus seinen Eingang in der Paul-Egell-Straße. kj

Info: Das komplette Programm steht unter www.diakonissen.de.

