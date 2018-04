Nach drei Themenjahren zurück zur Offenheit

Anzeige

Speyer.Nachdem in den Orgelzyklen der vergangenen Jahre themenbedingt zu Deutschlands Domorganisten, 100. Todesjahr von Max Reger und 500 Jahre Reformation ausschließlich deutsche Organisten im Dom zu hören waren, lag es nahe, dass Domorganist Markus Eichenlaub als künstlerischer Leiter des Orgelzyklus in diesem Jahr wieder Gäste aus nah und fern zu neun Konzerten in den Kaiser- und Mariendom einlud.

So werden renommierte Gastorganisten aus Antwerpen, Salzburg, Genf, Straßburg, London, Stuttgart und dem nordamerikanischen Indiana ihr Stelldichein an der eindrucksvollen Orgelanlage geben.

Domorganist Markus Eichenlaub spielt beim Eröffnungskonzert am Samstag, 14. April, um 19.30 Uhr, das unter der Überschrift „Variations Symphoniques“ steht, Werke von César Franck (Variations Symphoniques – für Klavier und Orchester, Orgelbearbeitung: Jörg Abbing), Johann Sebastian Bach (Chaconne d-Moll – Orgelbearbeitung: Arno Landmann) und Sigfrid Karg-Elert (Homage to Handel). Den Abschluss des Orgelabends bilden die Variationen und Fuge über ein eigenes Thema (Königsfanfaren aus der Oper „Fredigundis“) des Österreichers Franz Schmidt, der sich nicht zuletzt wegen seines Oratoriums „Das Buch mit den sieben Siegeln“ und seiner Oper „Notre Dame“ einen hohen Bekanntheitsgrad erwarb.