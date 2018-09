Nach Lebensgefühl geschriebene Bilder

Speyer."Trovas mallorquinas" nennt sich eine Ausstellung mit Werken des auf Mallorca lebenden Künstlers Paul In den Eicken, die bis 20. Januar 2013 im Feuerbachhaus zu sehen ist. Gezeigt werden 28 kalligrafisch beeinflusste Arbeiten in Acryl auf Leinwand, die nach Angaben der Ausstellungsleitung alle in diesem Jahr entstanden sind. Die Beschränkung auf das Format 50 mal 50 Zentimeter ist den

...