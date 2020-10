Nachhaltigkeit steht auf der Agenda

Speyer.Wenn sich am Samstag, den 10. Oktober, alles um den Klimaschutz und die Nachhaltigkeit dreht, werden auch die Sieger im Stadtradeln prämiert. Mehr als 15 Vereine, Gruppen und Institutionen aus Speyer zeigen von 14 bis 18 Uhr im Woogbachtal am Jugendcafé Speyer-West (Friedrich-Ebert-Straße 31), wie die Zukunft klimagerechter und nachhaltiger gestaltet werden kann. Viele Infostände, Mitmachaktionen und eine Ausstellung komplettieren das Fest, das die Stadt in Kooperation mit dem Büro „Soziale Stadt“ und dem Stadtteilverein Speyer-West auf die Beine stellt.

„Gerade in Krisenzeiten wie der Corona-Pandemie ist der Klimaschutz zu stärken, im Bewusstsein der Bürger zu verankern und entsprechend aktiv anzugehen“, sagt Umweltdezernentin Irmgard Münch-Weinmann laut einer Pressemitteilung im Vorfeld.

Die Besucher vom Klimaschutztag dürfen sich auf viele klimagerechte und nachhaltige Angebote freuen. Angefangen bei der Handy-Spendenaktion von Missio München über die selbstgenähten Gemüsebeutel des GBS Nachbarschaftsvereins bis hin zu Informationen über CO2-Fußabdrücke ist für jeden etwas dabei. Auch für das leibliche Wohl ist mit Kaffee, Kuchen, kalten Getränken und Dampfnudeln gesorgt. Im Sinne einer klimaschutzgerechten Abfallvermeidung soll dazu aber das eigene Geschirr mitgebracht werden.

Die Prämierung der Stadtradeln-Aktion findet dann um 14 Uhr in Anwesenheit von Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler und der Beigeordneten Irmgard Münch-Weinmann statt. Eine vorherige Anmeldung empfiehlt sich, damit der Zutritt auf das Gelände des Jugendcafés möglichst reibungslos gestaltet werden kann. Wegen der anhaltenden Corona-Pandemie besteht auf dem gesamten Gelände Maskenpflicht sowie Abstands- und Hygienemaßnahmen. zg

Info: Unter klimaschutztag@stadt-speyer.de kann sich mit der Angabe der Kontaktdaten (Name, Adresse, Telefonnummer) angemeldet werden.

