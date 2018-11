Natur dominiert in ihrer ganzen Vielfalt

Speyer.Illustrationen von Werner Ring in unterschiedlichen Formaten und zu günstigen Preisen zeigt das Feuerbachhaus in einer Verkaufsausstellung, die am heutigen Donnerstag um 19 Uhr in der Allerheiligenstraße 9 eröffnet wird. In die Werkschau mit dem Titel „Die Kunst der Sachdarstellung“ führt Professor Frank-Joachim Grossmann ein. Ausrichter ist der Verein Feuerbachhaus Speyer, dessen

...