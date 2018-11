Neben Priestern wohnen hier schon bald Familien

Speyer.Schwester-Petronia-Steiner-Straße 2 bis 10, so heißt die neue Adresse der Menschen, die in gut zwei Jahren in die 59 Mietwohnungen beim Priesterseminar einziehen werden. Spatenstich für die drei Wohnhäuser soll im Frühsommer nächsten Jahres sein.

Das Gemeinnützige Siedlungswerk (GSW) errichtet auf dem rund 20 000 Quadratmeter großen Areal insgesamt 200 Wohneinheiten, darunter 16 Doppelhaushälften, 74 Eigentumswohnungen und rund 110 Mietwohnungen, von denen bereits 30 vor Baubeginn an die Gemeinnützige Baugenossenschaft Speyer (GBS) verkauft wurden. Bis Ende 2020, Anfang 2021 soll das gesamte Quartier zwischen Priesterseminar und Remlingstraße fertiggestellt sein. Bei einem Gesamtvolumen von 55 Millionen Euro entfielen rund 13,8 Millionen auf den zweiten Bauabschnitt, erklärte GSW-Geschäftsführer Gerhard Müller.

Die Eingabepläne für den Mietkomplex haben jetzt der Geschäftsführer und Architekt Thomas Andres im Stadthaus an Oberbürgermeister Hansjörg Eger und Stadtplaner Bernd Reif übergeben. Der GSW-Geschäftsführer freut sich, nach langer Zeit wieder einmal in Speyer attraktive Neubauwohnungen anbieten zu können, und bedankte sich bei den Bauverantwortlichen der Stadt für die hervorragende Kooperation.

Von den 59 geplanten Wohnungen werden fünf rollstuhlgerecht ausgebaut. Zur Auswahl stehen Zwei-, Drei- und Vierzimmerwohnungen mit zwischen 58 und 115 Quadratmetern. 20 der insgesamt 59 Wohneinheiten werden mit Hilfe öffentlicher Fördermittel errichtet und stehen damit ausschließlich Personengruppen zu, die eine bestimmte Einkommensgrenze nicht überschreiten dürfen, erklärte GSW-Chef Müller.

Grüne Flachdächer

Für die drei Mietshäuser ist eine gemeinsame Tiefgarage mit 58 Stellplätzen vorhanden. Zudem stehen 31 Pkw-Stellplätze im Freien zur Verfügung. Über fünf Personenaufzüge sind alle Geschosse (drei plus Staffelgeschoss) und die Tiefgarage erreichbar. Die Wohnhäuser werden an die Fernwärme der Stadtwerke Speyer angeschlossen und als KfW 55 Effizienzhäuser errichtet. Die Außenwände werden mit Mineralwolle gedämmt und die Flachdächer begrünt.

Neben dem Bauen am Fluss auf dem ehemaligen Erlus-Gelände ist das Gesamtprojekt „Wohnen am Priesterseminar“ das zweitgrößte in Speyer, freut sich Eger über die rege Bautätigkeit, das dem steigenden Interesse nach „bezahlbarem Wohnraum“ nachkommt. In Bau sind schon die Doppelhaushälften, die an Familien mit insgesamt 41 Kindern verkauft und, wenn alles nach Plan läuft, Ende 2019 bezugsfertig sind.

Mit dem Verkauf der 74 Eigentumswohnungen hat die GSW bereits begonnen. Geschäftsführer Müller rechnet damit, dass die ersten 20 bis Mitte Dezember notariell unter Dach und Fach sind. Hierfür können sich noch Kaufwillige bewerben und die Liste der Interessenten verlängern. Die Siedlungswerk-Verantwortlichen möchten sicherstellen, dass die Käufer auch selbst Nutzer sein werden, somit einer Geldanlage den Riegel vorschieben.

Zusammen mit den Bauvorhaben am Russenweiher, wo 130 Wohneinheiten entstehen sollen, und den geplanten 40 bis 50 Wohnungen in der Windthorststraße sehen Eger und Reif das Wohngebiet rund um den Vogelgesang in Speyer-Süd für die Zukunft bestens versorgt. Und Eger betont: „Das alles ganz ohne Flächenversieglung, sondern nur durch Nachverdichtung.“

Info: Weitere Infos zu dem Bauvorhaben im Internet unter www.gsw-speyer.de. Anfragen zum Vertrieb der 74 Eigentumswohnungen zum Quadratmeterpreis von rund 3300 Euro per E-Mail an: info@gsw-speyer.de

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 01.12.2018