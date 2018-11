Nein zu Gewalt gegen Frauen

Speyer.Um bundesweit ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen zu setzen, wird seit 2001 am internationalen Gedenktag „Nein zu Gewalt an Frauen!“ in den deutschen Städte die Aktionsfahnen von „Terre des Femmes“ gehisst. Die Stadt Speyer engagiert sich von Anfang an bei dieser Aktion – so auch diesmal.

Oberbürgermeister Hansjörg Eger, Bürgermeisterin Monika Kabs und die städtische Gleichstellungsbeauftragte Lena Dunio-Özkan hissten gestern zur Mittagszeit gemeinsam die Flagge vor dem Speyerer Rathaus. Insgesamt weht die Aktionsfahne an 58 Stellen in der Domstadt. Als weiteres Zeichen ließen die Vertreter des Arbeitskreises Gewalt, der kontinuierlich in Speyer zusammenarbeitet, unterstützt von Ratsmitgliedern sowie den Serviceclubs Zonta und Soroptimisten 200 Luftballons, bedruckt mit dem Aktions-symbol und festgeschnürter Postkarte in den klaren Himmel aufsteigen.

2017 wurden in Deutschland fast 140 000 Frauen und Männer von ihrem Partner oder Ex-Partner misshandelt oder bedroht – mehr als 80 Prozent Frauen, aber auch mehrere Tausend Männer.

„Die Täter kommen aus allen Schichten, denn häusliche Gewalt geht durch alle Gruppen“, erklärten die Verantwortlichen während der Aktion immer wieder. zg

