Neubau motiviert zusätzlich

Speyer.Lange haben die Verantwortlichen um den richtigen Platz zur Errichtung eines Neubaus für das Jugendförderzentrum des FC Speyer 09 gerungen. Einen Platz, der sich laut Architekt Martin Vorfelder durch die Nähe zu den vorhandenen Spielfeldern auszeichnet, haben sie letztendlich gefunden. Gestern wurde Richtfest gefeiert. Die Fertigstellung ist Anfang 2021 geplant.

Vorfelder kennt sich aus in dem Metier. „Er hat alle Jugendförderzentren geplant“, ließ der Jugendkoordinator für den Bereich Sport, Sebastian Ebeling, wissen. In Zusammenarbeit mit dem gemeinnützigen Verein „Anpfiff ins Leben“ und finanziell unterstützt durch die Dietmar-Hopp-Stiftung konnte der Fußballclub den Neubau in Angriff nehmen.

Im April 2019 sei der Bauantrag eingereicht, im Juli des gleichen Jahres genehmigt worden, blickte Vorfelder zurück. Anfang September seien die ersten Bagger gerollt und Anfang 2020 sei der Rohbau hochgezogen gewesen. „Das war eine punktgenaue Landung“, lobte der Vorsitzende des FC 09, Thomas Zander, die Leistung des Hanhofener Unternehmers Andreas Amberg. Dieser durfte gestern den Richtspruch halten.

Von einem eingeschossigen Haus in Massivbauweise mit begrüntem Flachdach sprach Vorfelder. Funktionsbereich und Duschen, ein Büro und einen modernen Trainingsraum soll dieses unter anderem erhalten. „Alle Gewerke sind vergeben“, gab der Architekt bekannt. „Wir haben Wert darauf gelegt, mit regionalen Firmen zusammenzuarbeiten“, ergänzte Ebeling auf Nachfrage.

Emotionaler Vereinsboss

Mit Stolz hieß Zander die geladenen Richtfest-Gäste willkommen: „Heute empfinde ich Emotionen, die ich kaum wiedergeben kann.“ Schon 2010 habe es erste Kontakte zu „Anpfiff ins Leben“ gegeben. Zwei Jahre später sei die Kooperation gefestigt worden und bereits die Zusage erfolgt, dass der FC 09 als Jugendförderzentrum ausgezeichnet werden soll. Eine Zertifizierung durchlaufen musste der Verein. „Die war sehr schwierig“, machte Zander deutlich.

Der Vorsitzende dachte bei der gestrigen Zusammenkunft aber auch an Dietmar Hopp, ohne den die Investition nicht möglich gewesen sei. „Ohne einen Mäzen wie ihn stünden wir jetzt nicht hier“, unterstrich Zander. Respektvolle Würdigungen durfte das Team des FC 09 gestern ebenfalls und mehrfach entgegennehmen. Der Geschäftsführer der Dietmar-Hopp-Stiftung bescheinigte dem Speyerer Sportverein eine seit langem gute Jugendarbeit. „Hier wird ganzheitliche Förderung betrieben für Sport, Schule, Beruf und dem Blick über den Tellerrand hinaus“, hob er hervor.

Dietmar Pfähler, Vorsitzender von „Anpfiff ins Leben“, gab zu, den Tränen nah zu sein beim Anblick des Rohbaus. „Das ist ein wunderschöner Bau, aber auch die Voraussetzungen für den Verein, weiterhin so engagiert arbeiten zu können“, machte er deutlich. 360-Grad-Förderung heiße die Unterstützung heute, da sie sich neben dem Sport auch der Persönlichkeitsentwicklung widmet.

Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) griff die Vorlage auf: „Es ist schön zu sehen, dass nicht nur darauf geachtet wird, dass der Ball rollt, sondern auch gesellschaftlich Einsatz gezeigt wird.“ Bürgermeisterin Monika Kabs (CDU) bestätigte: „Sport ist das eine – aber das Drumherum ist heute wichtiger denn je.“

Aktuell spielen beim FC 09 rund 400 Kinder und Jugendliche in über 20 Mannschaften. Das neue Jugendförderzentrum, das auf einer Nutzfläche von 1000 Quadratmetern steht, ist für Ebeling und seinen Kollegen Jan Kamuf sowohl Motivation als auch Verantwortung. „Ich bin seit acht Jahren hier und es ist toll zu sehen, was sich in der Zeit entwickelt hat“, stellte Ebeling heraus.

