Neue Abstellmöglichkeiten in der Maximilianstraße

Speyer.Im Zuge der Umsetzung des gesamtstädtischen Radverkehrskonzepts wurden in den vergangnen Wochen einige Maßnahmen im Bereich des Fahrradparkens in die Tat umgesetzt. Pünktlich zum Start der Fahrradsaison präsentieren sich die 20 neuen Anlehnbügel im Bereich der oberen Maximilianstraße sowie im Domumfeld. Die Auswahl dieser Standorte orientiert sich dabei an den von den Bürgern geäußerten Wünschen sowie am aktuellen Bedarf, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler freut sich über die gute Annahme der Anlehnbügel schon in den ersten paar Tagen. „Die Vielzahl an im Gehwegbereich der Maximilianstraße abgestellten Fahrräder zeigte uns, dass hier dringend Handlungsbedarf bestand. Gerade im Bereich von Geschäften und Gastronomie fehlte es bisher gänzlich an geeigneten Fahrradbügeln“, fasst sie die Ausgangssituation zusammen.

Insgesamt sind fast 100 weitere Bügel bestellt, die über die nächsten Monate sukzessive im Innenstadtgebiet installiert werden. Dabei werden auch die alten Systeme mit der sogenannten Vorderradaufhängung nach und nach ausgetauscht, kündigt sie an. Eine Einrichtung der neuen Standorte auf dem Gehweg wäre aufgrund der Barrierefreiheit nicht praktikabel gewesen, bilanziert die Stadtverwaltung in ihrer Stellungnahme.

Die jetzige Lösung berücksichtige die Durchgangsmöglichkeiten für Rollstuhlfahrer, Nutzern von Gehhilfen und Familien mit Kinderwagen. Die Fahrbahnbreite an den jeweils ausgewählten Standorten lasse die Installation der Anlehnbügel am Rand der Fahrbahn problemlos zu – ohne den Bus-, Einsatz- und Lieferverkehr zu beeinträchtigen.

Darüber hinaus handele es sich bei der Maximilianstraße um eine Fußgängerzone, in der für den zugelassenen Verkehr ohnehin erhöhte Vorsicht und Aufmerksamkeit geboten sei, betonen die Verantwortlichen.

In den kommenden Tagen soll noch eine entsprechende Kennzeichnung der Anlehnbügel mit Reflektoren erfolgen, um die Sichtbarkeit und Verkehrssicherheit insbesondere in den Abendstunden noch weiter zu erhöhen, heißt es aus dem Rathaus.

Die Kosten für die bisher eingerichteten Bügel liegen bei rund 9000 Euro, da sie – zum Beispiel wegen Veranstaltungen auf der Maximilianstraße – teilweise herausnehmbar gestaltet worden seien.

Als weiterer Punkt im Bereich Fahrradparken sollen im laufenden Jahr die Fahrradhalle am Bahnhof weiter umgebaut sowie eine Schule mit Anlehnbügeln ausgestattet werden. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 15.03.2019