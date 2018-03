Neue Autos fürs Bauamt

Anzeige

Als gutes Signal wertete Eger die Kooperation zwischen SWS und Kommune im Zuge der Förderung von Elektromobilität. „Damit beweisen wir, dass wir sehr zukunftsfähig aufgestellt sind“, betonte er mit Verweis auf die zwei neuen Dienstwagen. Ein weiteres Fahrzeug – ein „E-Smart forfour“ – soll bis April folgen.

Nachrüsten werden die SWS auch im Bereich der Ladestationen. „Die Bundesregierung ist bestrebt, 100 000 Säulen in Deutschland vorzuhalten“, warf Bühring ein. 30 Prozent davon seien sogenannte Supercharger oder Schnell-Ladestationen. Die Relation gelte auch für Speyer. Ralf Lang, SWS-Bereichsleiter, sprach von bestehenden sieben E-Ladestationen in Speyer, wobei zwei Schnell-Ladestationen seien.

Car-Sharing und Ladestationen

Dass die Stützpunkte angenommen werden, zeigt die Entwicklung der Stromabnahmemenge, auf die Eger verwies: „2015 wurden rund 9000 Kilowattstunden entnommen, 2017 waren es fast 40 000.“ Das gibt den SWS Anlass, in drei weitere Schnell-Ladestationen zu investieren: am eigenen Betriebsgebäude in der Georg-Peter-Süß-Straße, am Naturfreundehaus und am Edeka-Markt in der Auestraße.

Umgesetzt werden sollen laut Lang drei weitere normale Ladestationen an der GBS in der Peter-Drach-Straße, am oberen Domgarten-Parkplatz und auf dem Stadthallen-Parkplatz. An den beiden letztgenannten Stellen sollen gleichzeitig Standorte für E-Car-Sharing entstehen. Im Bereich E-Bike wird ebenso nachgebessert: Zwei öffentliche Fahrrad-Akku-Ladestationen sind für den Hauptbahnhof und den Kulturhof Flachsgasse geplant.

Bei einer Investition von rund 150 000 Euro sind die SWS dann angelangt, sofern alle Fördergelder gezahlt werden. Im vergangenen Jahr waren nach Auskunft der Kfz-Zulassungsstelle 26 E-Autos und 91 Hybrid-Fahrzeuge in Speyer zugelassen. zg

