Neue Choreographien im Bühnenprogramm

Speyer.Die ultimative U 18-Party des Jahres soll laut Organisatoren die Popfasnacht am Sonntag, 3. März, werden. Sie steigt – wie gewohnt – in der Halle 101. Die Popfastnacht für jugendliche Besucher zwischen 12 und 18 Jahren verspricht also Partystimmung pur. Die Türen öffnen sich um 18 Uhr und bis 24 Uhr darf abgetanzt werden.

DJ The Flow, der schon seit Jahren ein Garant für die gute Musik bei der Popfastnacht ist, will neusten Charts- und Dance-Hits, Hip Hop und Elektro-Klassiker auflegen. Ihm zur Seite steht DJ Sandro P. Auch er weiß es, die junge Partycrowd mit den neusten HipHop und Urban Beats, Dancehall und Mash-Up Hits einzuheizen. Zudem ist DJane Miss Liquid angekündigt.

Es gibt ein Bühnenprogramm mit Tanzshows. Als Höhepunkt des Abends werden Dance Acts wie „Tokio Tekkan“ und die „Monkey Dance Company“ von der Tanzschule im Zentrum auftreten. „Zopper Novaz“ und „Super Fresh“ (TSC Grün-Gold) sowie „Sisterhood“ (Tanzwerk) zeigen ebenfalls ihre neuen Choreographien. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 16.02.2019