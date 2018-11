Neue Elektro-Ladestation fürs Autoteilen

Speyer.Die Stadtwerke Speyer (SWS) haben gemeinsam mit ihrem Kooperationspartner Stadtmobil Rhein-Neckar die zweite Elektro-Ladestation für ein Carsharing-Farhzeug in der Domstadt in Betrieb genommen.

Die E-Ladestation mit einer Leistung von zwei mal 22 Kilowatt (für E-Carsharing und normale Elektro-Ladung) wurde auf dem Parkplatz am Dom installiert. Die erste E-Ladestation des Carsharings in Speyer hatten die Partner bereits im Oktober an der Stadthalle eröffnet. Im Rahmen der Kooperation kümmert sich Stadtmobil um die Auswahl und den Betrieb des Elektrofahrzeugs, die Kundenbetreuung, Verwaltung und Abrechnung. Die SWS sind für die Installation der Ladeinfrastruktur und die Lieferung des Naturstroms zuständig. Mitte November hat der Energieversorger in Kooperation mit der Gemeinnützigen Baugenossenschaft (GBS) eine weitere E-Ladestation in der Blaulstraße in Betrieb genommen. 2018 werden noch zwei E-Lademöglichkeiten in Otterstadt (Kooperation mit der Gemeinde) und in der Eichendorffstraße (in Zusammenarbeit mit der Deutschen Rentenversicherung) folgen.

Mittlerweile haben die SWS insgesamt acht E-Normal-Ladestationen, zwei E-Schnell-Lader und einen Ladeschrank für Elektrofahrräder in der Domstadt installiert. So schaffen die SWS eine Voraussetzung für die Entwicklung der elektromobilen Zukunft in Speyer. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 22.11.2018