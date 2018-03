Neue englische Orgel ertönt

Anzeige

Speyer.Das Priesterseminar Speyer lädt zu einer neuen Konzertreihe mit dem Titel „Viertel vor Elf“ ein. Am Sonntag nach der 9.30-Uhr-Messe findet gegen 10.45 Uhr in der Kirche des Priesterseminars jeweils eine geistliche Matinee statt mit Musik der historischen Vowels-Orgel. Eröffnet wird die Reihe am 18. März vom Speyerer Organisten und Pianisten Stephan Rahn.

Auf dem Programm stehen zwei Passacaglien, die kompositionsbedingt eine gute Möglichkeit bieten, die vielfältigen Klangfarben der neuen englischen Orgel im Priesterseminar zu präsentieren. Das mit 24 Registern ausgestattete Instrument wurde 1890 in Bristol von dem englischen Orgelbauers Vowels (1826-1912) gebaut. Der Orgelbauer Andreas J. Schiegnitz hat das Instrument kürzlich in der Seminarkirche aufgebaut und nachintoniert.

Passend zur Orgel beginnt Stephan Rahn mit einer Passacaglia (einem Variationszyklus über gleichbleibendem Bassmotiv) des englischen Komponisten John Ebenezer West aus dem Jahr 1899. Es folgen choralgebundene Orgelwerke der Fastenzeit des spätromantischen Komponisten Max Gulbins. Den Bogen zum Konzertbeginn schlägt Rahn mit Johann Sebastian Bachs berühmter Passacaglia in c-moll. Der Eintritt ist kostenfrei, Spenden zur Finanzierung der neuen Reihe werden am Ausgang erbeten. is