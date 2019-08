Neue Partner, die Bechern treu sind

So wird das „Tiny-House“-Eigenheim von Janine Marielle Ruch und Michael Silberhorn im Grundriss aussehen, den haben die beiden im Ketscher Bruch schonmal probeweise ausgelegt. Bild: Zeuner © Koch-Mattern

Speyer.„Tschüss Einweg! Hallo Mehrweg!“ Ein Leitspruch, der mit Blick auf die Diskussion zum Thema Plastik aktueller denn je ist. Besonders problematisch sind die zahlreichen Einwegverpackungen, die durch den wachsenden To-Go-Trend in Umlauf geraten, öffentliche Abfalleimer verstopfen und viel zu oft auf Gehwegen, in Parks und Flüssen landen. Die Stadt Speyer ist sich ihrer Verantwortung bewusst und steuert dem Müllproblem aktiv entgegen. Mit der aus Mannheim stammenden Kampagne „Bleib deinem Becher treu“ wird Einwegbechern der Kampf angesagt.

Die Vermeidung von Einwegbechern ist ein vermeintlich kleiner Schritt auf dem langen Weg zu einem umfassend nachhaltigeren Konsumverhalten. Doch das Projekt „Bleib deinem Becher treu“ schafft ein greifbares und alltagstaugliches Angebot. Wenn man sich nicht zum Kaffeetrinken in ein Café setzen kann oder will, gibt es nun eine Alternative: In Speyer können Coffee-to-go-Freunde ihren Kaffee umweltfreundlich zu sich nehmen – dank dem neuen Mehrwegbecher – inklusive Pfandsystem. So kann jeder mitmachen und einen persönlichen Beitrag für ein lebenswertes Morgen leisten. Denn 5000 Einwegbecher, die derzeit täglich im Speyerer Müll landen, sind zu viel!

Zugleich dient die Kampagne als Denkanstoß auch in weiteren Lebensbereichen die Menge an anfallendem Verpackungsmüll zu reflektieren. Anders als die oft fälschlicherweise als Naturprodukt bezeichneten Bambusbecher, die von der Stiftung Warentest als „gesundheitsschädlich“ bezeichnet wurden, setzt der Speyerer Mehrwegbecher auch bei hohen Temperaturen keine Schadstoffe frei. Er enthält weder Melaminharz noch andere möglicherweise gefährdende Stoffe und kann bedenkenlos mit Heißgetränken, Kaltgetränken, Müsli oder Eis befüllt und in die Spülmaschine gesteckt werden. Sogar für die Mikrowelle oder Kühltruhe ist er geeignet.

Die Bereitschaft zur Teilnahme seitens der Speyerer Unternehmen und Bürger ist groß. Inzwischen gibt es in der Stadt bereits über 25 Anlaufstellen für „Bleib deinem Becher treu“.

Hier werden Interessierte fündig:

Stufe 1 (Befüllen): Bäckerei Görtz, Bademaxx, MC Donald’s, Tchibo.

Stufe 2 (Befüllen & Kaufen): Amalie Genusskult, Currysau Grill & Catering, Mediterraneo, Pfitzenmeier Wellness und Fitness, Sea Life.

Stufe 3 (Befüllen & Kaufen & Tauschen): BFT Tankstelle, De Bäcker ums Eck, Cafe Maximilian, Eiscafé Del Sole, Hotel Alt Speyer, Nordsee, Repair Café Speyer, Schramms Kaffeerösterei, Soziale Stadt Speyer Süd & West, Springers Kaffeemanufaktur

Becher kaufen: Modehaus Kissel, Pfarrei Pax Christi/AK „Eine Welt“, Tourist Information, Tee Contor, Stadtverwaltung.

Erfreulicherweise werden demnächst auch die Mensa im pädagogischen Landesinstitut sowie die Mensa (Taberna) der Verwaltungsuniversität als Teilnehmer der Tauschstufe hinzukommen. Auch das Hans-Purrmann-Gymnasium hat bereits die künftige Teilnahme mit Stufe 3 angekündigt. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 17.08.2019