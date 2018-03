Anzeige

Speyer.Die Asphaltarbeiten in der Ludwigstraße liegen im Zeitplan. Wie die Stadt Speyer in einer Pressemitteilung schreibt, wird in dieser Woche im Straßenabschnitt von der Heydenreichstraße bis Große Sämergasse zunächst die Tragschicht der Straße aufgetragen.

Im Anschluss daran wird vom Straßenabschnitt Roßmarktstraße bis Große Sämergasse die Deckschicht von den Bauarbeitern aufgebracht. Hierzu ist eine Änderung der Umleitungsstrecke erforderlich, wie die Stadt in der Meldung weiter schreibt. Das bedeutet für die Autofahrer: Die Einbahnstraßenregelung für die Roßmarktstraße und Hellergasse wird aufgehoben.

Halteverbot wird eingerichtet

Um den gegenläufigen Verkehr in diesen Straßen zu gewährleisten, muss für die Dauer der Asphaltarbeiten ein Halteverbot eingerichtet werden. Das Parkhaus Heydenreichstraße kann ab dann nur über die Roßmarktstraße angefahren werden. Die Straßenverkehrsbehörde weist darauf hin, dass die Anwohner mit einem Bewohnerparkausweis für das Quartier II über die Dauer der Maßnahme auf den Bezirk III ausweichen können.