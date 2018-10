Neuer Glanz erstrahlt

Speyer.Henri Franck ist glücklich. Wer dem Vorsitzendenden des Bauvereins Dreifaltigkeitskirche begegnet, trifft auf einen strahlenden Mitorganisator der 2009 begonnenen Sanierung des protestantischen Gotteshauses, die bis auf wenige Restarbeiten an den Kirchenbänken auf der zweiten Empore in diesen Tagen abgeschlossen wurde. Der Bedeutung des barocken Kleinodes Rechnung tragend, findet der bundesweite Gottesdienst zum Reformationstag am Mittwoch, 31. Oktober, um 10 Uhr in der Dreifaltigkeitskirche statt. Die ARD überträgt die Messe live. Für Franck und seine Mitstreiter stellt sie auch den feierlichen Abschluss der mehrjährigen Sanierungsarbeiten dar.

Künftige Besucher können sich in jeder Hinsicht auf ein Wohlfühlerlebnis der besonderen Art freuen, denn die Kirche erstrahlt nicht nur in neuem Glanz, sie wurde auch technisch enorm aufgerüstet.

Die jahrelange Sanierung verlief zur vollsten Zufriedenheit aller Beteiligten. Die Außenarbeiten mit Dacherneuerung, Fenster- und Sandsteinarbeiten sowie einem neuen Anstrich wurden zwischen 2009 und 2011 bewältigt. 2015 hatten die Arbeiten im Innenraum begonnen. Erneuert wurde die komplette Technik, wozu die Modernisierung der Beleuchtung, die Installation einer Brandschutz- und der Anschluss der Heizungsanlage an das Fernwärmenetz zählen.

Zudem wurden Böden aufgearbeitet, Kirchengestühl und Vertäfelung restauriert, alle Vergoldungen repariert und wo nötig ergänzt. Ferner haben die Experten sämtliche Holzfiguren neu gefasst. Dabei haben sie nicht nur Jesus Christus, sondern auch die Engel und Putten im Kirchenraum mit einem gedeckten Weiß farblich aufgefrischt.

Eine besondere Herausforderung stellten die 74 Emporenbilder und 21 Deckengemälde dar. Sie wurden von zwei Spezialfirmen in mehreren Schritten restauriert. Alle Bilder und Gemälde wurden zuerst trocken, dann feucht gereinigt. In weiteren Schritten mussten gelöste Malschichten gefestigt, Risse ausgespart, Fehlstellen retuschiert und bei einigen Werken störende Glanzstellen entfernt werden. Um das Originalbild noch besser zur Geltung zu bringen, hat man stellenweise Übermalungen aus früheren Restaurierungen abgenommen.

2,3 Millionen Euro für Innenraum

Verbunden war das Ganze mit hohen Kosten. Während Franck für die Außenarbeiten einen Betrag von 1,2 Millionen Euro nannte, schlugen die Innenarbeiten mit 2,3 Millionen Euro zu Buche. Dank der Unterstützung durch Bund, Land Rheinland-Pfalz, Deutsche Stiftung Denkmalschutz und die Stadt Speyer konnte kostendeckend gearbeitet werden. Dazu beigetragen haben aus Spendengeldern erlöste 750 000 Euro und weitere 800 000 Euro aus Kirchenmitteln. In die Spendengelder eingeflossen sind Patenschaften für 74 Emporenbilder, die zu jeweils 5000 Euro allesamt einen Paten gefunden haben. Ebenfalls wurden Patenschaften für Deckengemälde zu je 20 000 übernommen. Das Weihnachtsbild haben Bürger aus Speyer und dem Umland finanziert.

Weitere Spenden sind nötig

Ein letztes Pfund hat der Bauverein allerdings noch zu stemmen. Die elektropneumatische Steinmeyer-Orgel von 1929 befindet sich in einem maroden Zustand. Unter Erhaltung der historischen Orgelpfeifen halten Sachverständige einen Neubau für dringend erforderlich. Kalkuliert wird derzeit mit 1,1 Millionen Euro. Für diese Maßnahme sind bisher Spenden in Höhe von 100 000 Euro eingegangen, weshalb noch weitere Spendengelder nötig sind (Sparkasse Vorderpfalz, IBAN DE 8254 5500 1003 8001 6303. Das Stichwort lautet Orgel.

