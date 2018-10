Neuer Lagerraum für 25 Millionen Euro

Speyer.Zehn Jahre nach der Inbetriebnahme erweitert die Pneuhage-Gruppe ihr Großhandels-Reifenlager in der Stockholmer Straße mit einem weiteren Hallenabschnitt. Direkt an die bestehende 70 000 Quadratmeter große Halle angeschlossen entsteht ein Anbau mit 34 500 Quadratmetern Fläche, angrenzenden Staplerhallen sowie Sozial- und Büroflächen. Nach den vorbereitenden Erdarbeiten läuft seit Anfang Oktober der Aufbau der Hallenstützen. Der Bezug soll ab dem Sommer erfolgen. Als Investitionssumme sind rund 25 Millionen Euro veranschlagt.

Reifengroßhändler „Interpneu“ will damit seine Sortimentsvielfalt und Liefergeschwindigkeit für die Zukunft sichern. In den vergangenen zehn Jahren hat sich die Anzahl der von über 25 Reifenherstellern geführten Artikel um 80 Prozent erhöht. Darunter benötigt insbesondere das gewachsene Sortiment an großen SUV-Reifen entsprechend mehr Platz. Die vorhandenen Räumlichkeiten können daher die ursprüngliche Kapazität von 1,2 Millionen Reifen für Pkw, SUV und Transporter nicht mehr fassen. In der Saison muss auf Außenlager zurückgegriffen werden. Die Installation einer automatischen Verpackungsanlage 2017 erhöht die in Spitzenzeiten mögliche Versandmenge auf über 40 000 Reifen pro Tag, benötigt aber ebenfalls Platz.

Der neue Anbau ist in mehrere Abschnitte unterteilt. 20 000 Quadratmeter davon beabsichtigt „Inter-pneu“ selbst zu nutzen. Für die restliche Fläche ist zunächst eine Untervermietung vorgesehen. Eine spätere Erweiterung war schon beim Erwerb des insgesamt 190 000 Quadratmeter großen Geländes vom Pleiad-Konzern im Jahr 2006 mit eingeplant.

Vielfalt schnell kombinieren

Im August 2008 wurden damals im Industriegebiet hinter dem Flughafen zwei Hallenhälften zu je 35 000 Quadratmetern, Büro und Sozialgebäude sowie eine Staplerhalle und ein großer Lkw-Parkplatz in Betrieb genommen.

Seit 2008 hat sich die Anzahl der festen Arbeitsplätze in Speyer im Lager und der Verwaltung von rund 50 auf rund 80 Mitarbeiter erhöht. Sie werden saisonal von Leiharbeitern unterstützt. Als sogenannter Vollsortimenter führt „Interpneu“ als Großhandel Reifen von über 25 Herstellern in den verschiedenen Ausführungen. Ziel des Lagers, ist eine möglichst hohe Artikelvielfalt schnell für den Versand kommissionieren zu können. Von Speyer aus beliefert „Interpneu“ Händler und Werkstätten in ganz Europa. Innerhalb Deutschland sollen bestellte Reifen innerhalb von 24 Stunden beim Empfänger sein.

Die umliegenden Werkstätten und die firmeneigenen Pneuhage-Reifendienste profitieren von den Vorteilen eines breiten Sortiments und möglichst hoher Markenvielfalt auf besondere Weise: bei eiligem Bedarf für Kunden können sie die Ware direkt in Speyer abholen. zg

