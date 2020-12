Neuer Ton für Gitter am Dom

Speyer.Farbwechsel am Gitter der Vorhalle des Doms: Das bisherige Grau ist einem Grün gewichen. Das Domkapitel begründet das mit einem historischen Befund. Beim Abschleifen der Gitter seien grüne Farbpigmente gefunden worden. Der wissenschaftliche Beirat habe sich bei der Erneuerung der Gitter für einen Farbton ausgesprochen, der dem historischen Zustand am nächsten kommt. Die Auffrischung, die im Zusammenhang mit der umfassenden Vorhallensanierung steht, erfolgt schrittweise. Die Gitter rechts erstrahlen bereits in Grün, der Rest wird nach und nach in Handarbeit in einer Werkstatt bearbeitet. zg

