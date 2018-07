Anzeige

Doch ein Jahrhundert später, im Januar 1794, wurde sie mit dem ganzen Inventar des Domes von französischen Revolutionstruppen verbrannt und die Wallfahrt erlosch. Eine Nachbildung des alten Wallfahrtsbildes blieb mit der 1777 von Joachim Günther geschaffenen Madonna, die bis 1856 die Westkuppel zierte. Sie ist im Kaisersaal des Domes erhalten.

Station auf dem Jakobsweg

Das heutige Gnadenbild der Mutter Gottes wurde 1930 anlässlich des 900. Jubiläums der Grundsteinlegung des Doms feierlich in die Kathedrale überführt, nachdem es Papst Pius XI. in Rom geweiht hatte. Damit belebte sich auch wieder die Wallfahrt zur „Patrona Spirensis“. Als berühmtester Pilger kniete Papst Johannes Paul II. bei seinem Besuch im Jahr 1987 vor der Madonna.

Der Dom ist Station eines der bekanntesten Pilgerwege der heutigen Tage: dem Jakobsweg. Direkt davor, unmittelbar beim Domnapf, findet sich im Boden eine steinerne Muschel als Hinweis auf die Bedeutung des Doms als Wallfahrtstation. In der Dom-Info fragt mancher nach einem Pilgerstempel, einem Muschel-Anhänger oder sucht Literatur zum Thema Jakobsweg. Seltener kommen Rom- oder gar Jerusalempilger am Dom vorbei. Aber auch auf deren Route darf der Dom nicht fehlen.

Der Pilgerstempel ist in der Dom-Info im südlichen Domgarten erhältlich. Dort bekommt man auch eine Auswahl an Literatur zum Thema Pilgern. is

Info: Informationen zum Weltpilgertag: www.weltpilgertag.de

