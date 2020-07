Neues Modell der Inklusion

Speyer.Der Inklusionsbetrieb auf dem Speyerer Friedhof hat seine Arbeit aufgenommen und bietet damit sechs Menschen mit Beeinträchtigung eine dauerhafte und unbefristete Beschäftigung, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

„Ich freue mich, dieses tolle und wichtige Projekt, das ich schon in meiner Zeit als hauptamtliche Beigeordnete vor zwei Jahren mit angestoßen und intensiv begleitet habe, jetzt in der praktischen Umsetzung zu sehen. Die gesellschaftliche Bedeutung des Inklusionsbetriebs kann kaum überschätzt werden, bietet er doch Menschen mit Beeinträchtigung eine Chance, als fest integrierter Teil eines Teams, wichtige und sinnvolle Arbeit zu leisten“, betont Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler. Auch ihre Nachfolgerin im Amt als zweite Beigeordnete, Irmgard Münch-Weinmann, hat die Entwicklung des Inklusionsbetriebs schon früh begleitet. „Unser Fokus liegt jederzeit auf den Fähigkeiten der neuen Mitarbeiter, nicht auf ihren Defiziten. Ich bin überzeugt davon, dass sich der Inklusionsbetrieb zu einem Erfolgsmodell entwickeln wird, der hoffentlich viele Nachahmerinnen und Nachahmer in der Stadt finden wird“, so Münch-Weinmann.

Die fünf Männer und eine Frau werden sich auf den rund 19 Hektar Friedhofsfläche hauptsächlich um die Arbeitsbereiche Grünflächenpflege und Bewässerung kümmern. Die Investitionskosten für die Einrichtung des Inklusionsbetriebs liegen – mit den Kosten für den Umbau des ehemaligen Friedhofsverwaltergebäudes in ein Betriebsgebäude für die Mitarbeiter bei 196 000 Euro. Das Integrationsamt des Landes Rheinland-Pfalz fördert die Summe mit 127 500 Euro. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 08.07.2020