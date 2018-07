Neugestaltung des Platzes ist zu teuer

An der Ecke /Hellergasse erinnert ein Gedenkstein an die in der Reichspogromnacht Synagoge und die Opfer des Nationalsozialismus. Das Mahnmal ist von Parkplätzen eingerahmt und nicht richtig sichtbar. Überlegungen, den Platz umzugestalten, werden aus Kostengründen auf unbestimmte Zeit verschoben.

© Venus